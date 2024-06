Tomaten, Gurken oder Paprika – viele Gemüsesorten können Sie ganz einfach auf dem Balkon anbauen und dafür reicht auch eine kleine Fläche. Schnell wird der Balkon zur Genuss-Oase.

Wie lege ich einen Gemüsebalkon an?

Welche Gemüsesorte ist perfekt für den Balkon?

Was ist Naschgemüse?

Wann sollte ich das Gemüse auf dem Balkon düngen?

Wann sollte ich mit der Pflanzenanzucht für das Balkongemüse beginnen?

Da der Platz begrenzt ist, kommt es auf eine gute Planung an, und jede auch allerkleinste Fläche wird genutzt. Geeignet sind nahezu alle Gefäße, die Wasserabflusslöcher im Boden haben.

Tomaten wachsen auch in einem Kasten oder Kübel auf dem Balkon sehr gut. picture-alliance / Reportdienste Shotshop | Virginija Vaidakaviciene

Gurken, Tomaten und Zucchini können Sie aber auch gleich in einem sogenannten Substrat-Sack ziehen. Dafür brauchen sie einen Sack Blumenerde (80 Liter), den Sie mit einem Strick etwas stabilisieren. Dann schneiden sie in passenden Abständen Löcher in den Sack, setzen die Pflanzen hinein und gießen regelmäßig. Für Salat und Radieschen eignen sich Balkonkästen.

So einfach geht es: Sie können einen Sack mit Pflanznerde auch auf den Balkon legen und die Gemüsepflanzen direkt darin anbauen. picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | O. Diez

Schön sind Töpfe aus Terrakotta, hier kann man viele verschiedene Kräuter auf kleinstem Raum unterbringen.

Immer frisch und schnell zur Hand: Gartenkräuter können Sie wunderbar in Töpfen auf Ihrem Balkon anbauen. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Manfred Ruckszio

Das wichtigste für den Gemüsegarten auf Balkon und der Terrasse sind geeignete Gemüsearten. Und das sind in erster Linie wärme-liebende Fruchtgemüsearten, die einen sonnigen Balkon oder die sonnige Terrasse lieben. Tomaten und Paprika, besonders die mit den länglichen Früchten, Peperoni und Auberginen. Am besten man stellt sie an der schützenden Hauswand auf, dann leiden sie weniger unter Krankheiten. Und der warme Boden sorgt für ein schnelles Wachstum und eine bessere Ernte.

In großen Pflanzgefäßen im Halbschatten fühlen sich Stangenbohnen, Zuckermais zusammen mit Zucchini, Kohlrabi oder Salat richtig wohl. Wer ganz wenig Platz hat kann auch wunderbar Naschgemüse anbauen.

Naschgemüse sind Sorten mit aromatischen, kleinen Früchten, die sich besonders zum Naschen im Garten und für kleine Mahlzeiten zwischendurch eignen. Gerade bei Kindern ist Nachgemüse sehr beliebt.

Kleine Paprikasorten bieten sich besonders als Naschgemüse an und gedeihen auf dem Balkon sehr gut. picture-alliance / Reportdienste ZB | Michael Reichel

Eine echte Gaumenfreude und Augenweide ist die Wildtomate "Rote Murmel" oder die Hängetomate "Tumbling Tom Red". Der Balkonpaprika "Red Skin" hat mittelgroße Früchte, die von grün nach leuchtend-rot abreifen. Die Früchte sind süß und hocharomatisch, also immer lecker für zwischendurch.

Alternativ können Sie Chilli "Lila Luzi" anpflanzen oder Auberginen der Sorte "Jackpot", die mit hübschen Blüten und kleinen Früchten wunderschön aussieht.

Die Mexikanische Mini-Gurke hat wunderschöne gelbe Blüten und macht auf Ihrem Balkon auch optisch etwas her. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/A. Jagel

Die Minigurke "Cucino" und das Mexikanische Zwerg-Gürkchen kann man an der Wand hochziehen. Aber auch Klettererdbeeren lassen sich wunderbar anbauen. Die kann man in einem Hängekorb nach unten oder an einem Spalier in die Höhe wachsen lassen. Das Schöne daran ist, dass diese das ganz Jahr tragen.

So gießen Sie Ihr Balkongemüse richtig picture-alliance / Reportdienste PantherMedia | Picasa Die Pflanzen auf dem Gemüsebalkon müssen häufiger gegossen werden als im Gartenbeet. Denn ein Topf oder Balkonkasten trocknet schneller aus. Bei sonnigem, warmem Wetter ist dies täglich erforderlich, wenn es sehr heiß ist im Sommer sogar morgens und abends.

Solange die Blätter eine kräftig grüne Farbe haben und zügig wachsen, brauchen sie keinen Dünger. Und da wir ja alles essen möchten, düngen wir am besten biologisch. Mit Brennnesseltee zum Beispiel.

Brennesseltee ist ein natürlicher Dünger und bietet sich sehr gut an, um Ihrem Gemüse auf dem Balkon Nährstoffe zu geben. picture-alliance / Reportdienste Shotshop | Michelangelo Oprandi

Brennnesseltee geht ganz einfach: Brennnessel mit einem Liter heißem Wasser übergießen, zwei Stunden ziehen lassen, danach abkühlen und dann mit in das Gieß-Wasser geben.

Kräuter düngt man lieber überhaupt nicht. Dann bilden sie zwar weniger Masse, dafür aber mehr Klasse – also mehr Aroma.

Wenn Sie auf Ihrem Balkon im Sommer reichlich Tomaten, Paprika und Co. ernten wollen, sollten Sie rechtzeitig mit der Anzucht der Gemüsepflanzen beginnen. Am besten in einem Mini-Gewächshaus und das schon im Frühjahr. Die kleinen Setzlinge müssen allerdings so lange im Zimmer bleiben, bis kein Frost mehr zu erwarten ist.