»Optisch reizvoll wirkt erfahrungsgemäß eine Fläche, auf der mit breitwürfiger Aussaat eine Mischung von drei bis vier Sommerblumenarten ausgebracht wurde, zum Beispiel Ringelblumen in Gelb und Orange zusammen mit Kornblumen in Blau, roten Zinnien und weißem Schleierkraut. So bekommen Sie eine bunte Vielfalt und profitieren von unterschiedlichen Blütezeiten von Ende Mai bis Oktober.«