Alexa & Co. - so funktionieren Smart Speaker und Sprachassistent

Radio hören, Rezepte vorlesen lassen, nach dem Wetter fragen: Ein Sprachassistent wie Alexa oder Siri kann unser tägliches Leben erleichtern - zum Beispiel in einem schicken Smart Speaker.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Küche und möchten etwas Leckeres kochen. Sie haben keine Hand mehr frei und wollen auch nicht ständig ins Kochbuch schauen. Wäre es da nicht gut, wenn ein intelligenter Lautsprecher das Rezept für Sie im Internet findet und die Kochanleitung einfach vorliest? Genau das kann ein Smart Speaker - und noch vieles andere mehr.

Was ist ein Smart Speaker und was ein Sprachassistent?

Der Smart Speaker ("intelligenter Lautsprecher") ist das Gerät, der Sprachassistent die Software. Bei Amazon zum Beispiel heißt der Smart Speaker "Echo" und der Assistent "Alexa". Wenn der Lautsprecher einen Bildschirm hat, nennt man ihn auch Smart Display. Über ein Mikrofon im Gerät hört "Alexa" auf Befehle und sorgt zum Beispiel dafür, dass Musik und Videos über den Lautsprecher zu hören oder auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Natürlich gibt es auch Smart Speaker von anderen Herstellern, z.B "HomePod mini" von Apple oder "Nest Audio" von Google. Apples Sprachassistent heißt "Siri", der von Google "Assistant".

Kann ich mit dem Smart Speaker Musik und Radio hören?

Mit einem Smart Speaker wie dem "Amazon Echo" können Sie in guter Qualität Musik hören oder Radioprogramme abspielen. Der Lautsprecher ist in diesem kompakten Gerät eingebaut. Manche Hersteller bieten zur Verbesserung der Klangqualität ihre Smart Speaker auch mit einem besserem Lautsprecher an. Außerdem können Sie viele Geräte per Kabel oder Bluetooth zum Beispiel mit einer Stereoanlage verbinden.

Was ist eine Begleit-App und wozu brauche ich sie?

Die Begleit-App oder Companion-App ist eine Anwendung, die speziell für die Sprachassistenten entwickelt wurde. Sie kann im App- bzw. Play-Store von Google oder Amazon kostenlos heruntergeladen werden. Bei Amazon zum Beispiel heißt sie "Amazon Alexa App". Mithilfe der App wird der Smart Speaker eingerichtet und kann um nützliche Zusatzfunktionen erweitert werden. Amazon nennt diese "Skills".

Benötige ich ein eigenes Konto für die Nutzung der Begleit-App?

Ja, ein Konto mit Benutzername und Passwort wird benötigt. Im Falle von Amazon erfolgt der Zugang über das Amazon-Konto. Wer dort bereits für seine Einkäufe angemeldet ist, kann den Zugang auch für den Sprachassistenten nutzen.

Vorteil : Die Nutzung ist personalisiert und bleibt privat, beispielsweise die getätigten Einkäufe oder die genutzten Dienste.

: Die Nutzung ist personalisiert und bleibt privat, beispielsweise die getätigten Einkäufe oder die genutzten Dienste. Nachteil: Bei mehreren Konten muss zwischen diesen gewechselt werden. Bei der Nutzung durch die Familie sollte ein Sicherheits-PIN eingerichtet werden, damit Kinder nicht aus Versehen Käufe tätigen.

Was ist ein "Skill" oder eine "Action" für den Smart Speaker?

"Skills" nennt Amazon seine Anwendungen, die ähnlich den Apps auf dem Smartphone bestimmte Inhalte oder Zusatzfunktionen anbieten. Im sogenannten "Skill Store" findet man ein riesiges Angebot, zum Beispiel für Wetterinformationen, Nachrichten oder auch Spiele. "Skills" können individuell zusammengestellt und nach Belieben aktiviert werden. Die Auswahl wird per "Alexa"-App auf dem Smartphone getroffen. Sie können den "Skill" aber auch per Sprachbefehl aktivieren. Bei Google heißen die Anwendungen übrigens "Actions".

Auch der SWR bietet Erweiterungen für verschiedene Sprachassistenten wie "Alexa" oder "Google Assistant" an. Bei Amazon gibt es zum Beispiel einen eigenen Skill für SWR4. Damit können Sie das Radioprogramm hören, nach Musiktiteln suchen und vieles andere mehr.

Kann mich ein Sprachassistent wie "Alexa" ausspionieren?

Das ist schwer zu sagen. Fakt ist: Der smarte Lautsprecher von Amazon zum Beispiel ist ständig empfangsbereit, hört also laufend mit und wartet auf das Wort "Alexa". Erst auf dieses Stichwort hin wird der Sprachassistent aktiv. Wird das Gerät angesprochen, schickt es die Frage an Amazon, um die passende Antwort zu liefern.

Werden meine Fragen an den Sprachassistenten gespeichert, und kann das jemand sehen?

Bei Amazon zum Beispiel können Sie in Ihrem Konto immer sehen, was Sie "Alexa" gefragt haben. Dritte haben darauf keinen Zugriff. Allerdings werden die Daten beim Hersteller gespeichert und anonymisiert zur Verbesserung der Sprachdienste verwendet. In Sachen Datenschutz und Privatspäre muss man also dem Anbieter vertrauen, wenn man seinen Sprachassistenten verwendet.

Smart Speaker wie "Echo" gibt es auch mit Bildschirm. Was kann so ein Smart Display?

Die Version mit Bildschirm macht zum Beispiel die Videotelefonie möglich. Sie können also jemanden per Sprachbefehl anrufen und sehen diese Person dann auf dem Bildschirm - vorausgesetzt, sie hat ebenfalls ein entsprechendes Gerät. Der Smart Speaker mit Bildschirm von Amazon heißt "Echo Show" und kann außerdem Filme und Videos auf Kommando abspielen. Das Smart Display von Google heißt "Google Nest Hub".