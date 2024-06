per Mail teilen

Sie planen diesen Sommer eine Party im Garten? Hier gibt's tolle Ideen für ausgefallene Deko, ein buntes Buffet und hübsche Details für eine besondere Stimmung.

Urlaubsstimmung unterm Sonnenschirm

Besondere Eiswürfel - coole Klassiker mal anders

Getränkekühler mit Wow-Effekt

War das mein Getränk? Personalisierte Gläser

Buntes Buffet: Ausgefallene Snack-Ideen

Der absolute Deko-Klassiker für jede Party sind Wimpelketten. Vor allem im Garten lassen sie sofort Partystimmung aufkommen. Egal ob schlicht oder bunt: Sie wehen wunderschön im Wind und sind immer ein Hingucker.

Ein großer Sonnenschirm kann Ihrem Garten einen Flair von Urlaub verleihen. Und selbst wenn die Sonne längst untergegangen ist, kann er noch eine wundervolle Stimmung verbreiten: Hängen Sie einfach eine (Solar-)Lichterkette unter den Schirm und schon haben Sie eine romantische Party-Beleuchtung.

Lichterketten, beleuchtete Lampions oder romantische Laternen sind wunderschön.

Mit ausgefallenen Eiswürfeln können Sie auf Ihrer Feier bei den Drinks für tolle Abwechslung sorgen. Entweder Sie frieren Beeren, Obst oder Kräuter in Ihre Eiswürfel ein. Das ist nicht nur toll für den Geschmack, sonder auch fürs Auge.

Besonders hübsch ist folgende Idee: Einfach Orangen halbieren und in Scheiben schneiden. Dann wie Rosenblüten in eine große Eiswürfelform drapieren und ab ins Gefrierfach. So bekommen Sie tolle Orangen-Eiswürfel-Rosen.

Perfekt für Ihre Sommerparty im Garten: Kühlen Sie Ihre Getränke mit Stil. Füllen Sie Ihren Getränkekühler mit einigen Blüten-Eiswürfeln. Die können Sie ganz einfach selbermachen:

Stecken Sie jeweils eine Blüte (zum Beispiel eine Rosenblüte) in einen leeren Luftballon, füllen diesen dann mit Wasser, verknoten ihn und legen ihn über Nacht ins Gefrierfach. Wenn Sie Ihren Getränkekühler mit Eis füllen, legen Sie auch die Rosen-Eiswürfel dazwischen.

Diese niedlichen Bügelperlen-Früchte erfüllen gleich zwei Funktionen. Sie schützen die Getränke vor ungebetenen Partygästen wie Wespen und Fliegen und sie eignen sich perfekt zum Kennzeichnen der Drinks. Jeder Gast bekommt eine eigene Bügelperlen-Frucht et voilà - es besteht keine Verwechslungsgefahr mehr. Vielleicht haben Sie Kinder oder Enkel, die Ihnen bei der Umsetzung dieses farbenfrohen Projekts helfen können.

Tutti-Frutti-Bügelperlen

Klassiker, wie Brezelchen und Dips, kommen bei Gästen meistens gut an. Aber es dürfen auch ruhig ein paar Highlights dabei sein, wie zum Beispiel ein karierter Melonen-Salat, eine Blumen-Focaccia oder Cake-Pops mit Erdbeeren.