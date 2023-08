Anne Burzinski bei SWR4 Digital

per Mail teilen

Anne arbeitet bei SWR4 Digital, ist ein Digital Native, hat Kulturwissenschaft studiert und liebt die Natur. Hier erfahren Sie mehr über die Redakteurin.

Bei SWR4 Digital gibt es viele Bereiche und Themen im Blick zu halten. Worauf schaust du am häufigsten?

Ich finde es absolut faszinierend in die Leben berühmter Menschen einzutauchen - vielleicht liegt das an meinem Studium der Kulturwissenschaft. Deshalb bin für das Verfassen von Nachrufen zuständig - den von Königin Elisabeth II. habe ich zum Beispiel verfasst.

Bist Du in den sozialen Netzwerken unterwegs?

Von September bis Dezember bin ich schwer aktiv bei Instagram. Es klingt verrückt, aber es ist wahr: Hier inspiriere ich als @wichteltueren.de mehr als 70.000 Follower mit Content rund um den Zauber der Wichteltüren.

Wo findet man Dich, wenn Du nicht am Schreibtisch bist?

Ich bin oft in meiner Holzwerkstatt oder erstelle Wichtel-Content. Aber am liebsten verbringe ich mit meiner Familie Zeit in der Natur. Dazu verhilft mir auch mein großes Hobby, das Reiten.