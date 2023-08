Die Schlagerstars im Urlaub: Wo Thomas Anders, Sarah Engels oder Giovanni Zarrella den Sommer genießen

Wo machen die Schlagerstars eigentlich Urlaub? Wir verraten es Ihnen: Giovanni Zarrella genießt den Sommer auf Sardinien, Sarah Engels relaxt auf Zypern und Thomas Anders hat sich auch eine Insel ausgesucht.

Thomas Anders entspannt sich mit Frau Claudia auf Ibiza

Sänger Thomas Anders hat den Sommerurlaub auf Ibiza verbracht. Bei einem Tag im Spa mit einem Traumblick auf die Bucht von St. Miguel kann man bestimmt sehr gut entspannen. Eine Massage und ein leckeres Dinner zum Abschluss gab es für Thomas Anders und seine Frau Claudia auch. Ja, da kommt auch ein Thomas Anders ins Schwärmen.

Sarah Engels zeigt auf Zypern ihre Bikinifigur

Braun gebrannt, mit offenem Haar im Bikini und einem kurzen Pareo um die Hüften gewickelt, so zeigt sich Sängerin Sarah Engels auf Zypern. Das Urlaubsbild sieht so perfekt aus, wie für ein Modemagazin. Die Sängerin postet auch ein Video, dass sie mit Ihren Kindern am Meer zeigt, bei Sonnenuntergang. Man sieht nur ihre Silhouetten. Sie schreibt dazu "Kinder werden sich immer an die Abenteuer erinnern, die du zusammen mit ihnen erlebt hast, nicht an die Dinge die du ihnen gekauft hast." Ja, da ist was dran!

Giovanni Zarella urlaubt auf Sardinien

Sänger und Moderator Giovanni Zarrella hat sich als Reiseziel die Insel Sardinien ausgesucht. Vielleicht war es aber auch seine Frau Jana Ina Zarella. So genau wissen wir es nicht. Giovannis Bruder Stefano war auch dabei. Gemeinsam haben sie lustige Videos für Instagram gedreht, die Zeit am Strand genossen und lecker gegessen. Was will man mehr?

Julia Lindholm genießt ihre Heimat Schweden

Julia Lindholm hat ihren Urlaub bei ihrer Familie in Schweden verbracht. Sie hatte Spaß mit Ihrer Schwester, hat lecker Torte gegessen, im Pool geplanscht und die Natur genossen.

Julian Reim in Italien

In Italien hat Schlagersänger Julian Reim zwischen seinen Konzerte eine Auszeit genommen. Genauer gesagt am Comer See. Um immer mit dabei sein vierbeiniger Begleiter.

Lucas Cordalis schickt Grüße aus der Schweiz

Am Schweizer Nationalfeiertag hat Lucas Cordalis ein Foto aus Zürich gepostet. Seine Tochter trägt er auf den Schultern und schlendert mit ihr durch die Gassen der Stadt.

Luca Hänni genießt den Sommer auf der Vespa

Yeah! Luca Hänni freut sich, dass er seinen Vespa-Führerschein in der Tasche hat. Aber nicht nur er, auch seine Freundin Christina Luft. Jetzt können beide im Sommer die Schweiz mit der Vespa erkunden. Schön, wenn man gemeinsame Ziele hat und sie Realität werden lässt.