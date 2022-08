Roland Kaiser: Deshalb schlägt sein Herz für die "Kaisermania"

Roland Kaiser steht bald 50 Jahre auf der Bühne. Dabei zählt die "Kaisermania" am Elbufer zum Pflichtprogramm für viele Fans. Seit 2003 pilgern jährlich Zehntausende nach Dresden. Warum liegen dem Sänger diese Konzerte so am Herzen?

Der 70-jährige Sänger gilt als "Grandseigneur des deutschen Schlagers" mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Auszeichnungen, ausverkauften Konzerten und seiner eigens geschaffenen Konzert-Marke "Kaisermania". dpa Bildfunk Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Die Kaisermania: Eine unvergleichbare Konzertreihe Bis heute strömen zu diesem Livespektakel zehntausende Besucher*innen nach Dresden und die Nachfrage nach Tickets ist überwältigend hoch. Kim Hassel zum Beispiel ist großer Roland Kaiser-Fan und war schon vier Mal dabei. Das Publikum ist bunt gemischt und vor der Bühne tummeln sich jung und alt, erzählt die Besucherin. Außerdem sei es kein Problem, wenn man alleine anreist: "Die Stimmung ist sensationell. Ich bin bisher immer alleine da gewesen, aber nach kurzer Zeit war ich nicht mehr alleine, man lernt immer jemanden kennen. Das Zugehörigkeitsgefühl ist der Hammer!" Die Open-Air Konzerte finden am Elbufer in Dresden statt. Der Festplatz, auf dem die Bühne aufgebaut ist, befindet sich zwischen der Dresdner Augustus- und der Carolabrücke. Von der Tribüne sieht man nicht nur die Bühnenshow, sondern hat auch einen einmaligen Blick auf die Skyline Dresdens. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert "Wenn es dann dunkel wird und die Stadt hinten leuchtet, das ist von der Atmosphäre viel schöner als Konzerte in einer Halle." Den Anfang nahm die "Kaisermania" bei einem Konzert im Rahmen der Filmnächte an der Elbe, erinnert sich Roland Kaiser. "Ich habe 2003 das erste Mal gespielt in Dresden, vor 3500 Menschen, und nach einem oder zwei Jahren kam mein Konzertpartner auf die Idee, das machen wir jetzt öfter und irgendwann ist dann daraus der Name "Kaisermania" entstanden." IMAGO STAR-MEDIA Aus einem Konzert wurde die "Kaisermania" durch wachsende Begeisterung und Nachfrage im Jahr 2014 erstmals auf vier Konzertabende mit insgesamt 50.000 Zuschauern ausgeweitet. Im Jahr 2022 sind es sogar sechs Konzerte verteilt auf zwei Wochenenden. Roland Kaiser und Maite Kelly im Duett Neben seiner Live-Band gibt es auch immer wieder Überraschungsgäste, mit denen er auf der Bühne steht. So performte Roland Kaiser mit Maite Kelly bei der Kaisermania 2016 das Duett zu "Warum hast du nicht nein gesagt". Dresden ist die "Kaisermania"-Hauptstadt In den 1990er Jahren tourte Roland Kaiser viel durch den Osten und erfuhr vor allem in Dresden besonders hohen Zuspruch. Schon damals ist Roland Kaiser dem Charme Dresdens erlegen. "Ich hab die Stadt [Dresden] als Privatmann besucht, weil ich mal wissen wollte, was ist da dran an dem Mythos Elbflorenz, und habe mich schlagartig in diese Stadt verliebt."