Roland Kaiser - der Schlagerstar mit den zwei Leben

Mit "Santa Maria" ging die Karriere los - 30 Jahre später der große Einschnitt: Roland Kaiser bekam eine neue Lunge. Eine zweite Chance für den Schlagerstar, die er genutzt hat. Jetzt feiert er seinen 70. Geburtstag.

Roland Kaiser ist stolzer Großvater - und wechselt auch gerne mal die Windeln! "Wenn man mich denn lässt", sagt er schmunzelnd. Zu weiteren Details hält sich der Sänger eher bedeckt. So ist nicht bekannt, wie viele Enkel Kaiser bereits hat und von welchem seiner drei Kinder.

Seit mehr als 40 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne. dpa Bildfunk Picture Alliance

Vom Waisenkind zum Schlagerstar

Roland Kaiser (* 10. Mai 1952, damals noch Ronald Keiler) wächst als Waisenkind in Berlin auf. Er lebt mit seiner Pflegemutter in einem Zimmer, manchmal essen sie Brennesseln wie Spinat. Aber er kämpft sich durch, macht eine Lehre und arbeitet in der Werbeabteilung eines Autohauses. Und dann passiert ein kleines Wunder.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Bei einem Gespräch über die ZDF-Hitparade sagt Kaiser zu einem Kollegen: "Drei Minuten singen, nicht hinfallen, Text nicht vergessen – so schwer kann das ja nicht sein." Das soll er erstmal beweisen, findet der Kollege, dessen Bruder Musikmanager ist. Termin gemacht, vorgesungen, direkt einen drei-jährigen Plattenvertrag bekommen. Frechheit siegt!

dpa Bildfunk Picture Alliance

Liebe, Exotik, Fantasien und Hoffnungen – das sind die Themen seiner Lieder. Roland Kaiser singt davon in der ZDF-Hitparade bei Dieter Thomas Heck so oft wie kein zweiter. Lieder wie "Sieben Fässer Wein" oder "Santa Maria" werden zu Mitsing-Klassikern.

Roland Kaiser und Dieter Thomas Heck dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch nach mehr als 40 Jahren verlangen seine Fans diese Lieder immer noch. Mit Konzerten wie der "Kaisermania" zieht der Star nach wie vor tausende Fans ans Dresdner Flussufer oder zur Waldbühne in Berlin.

Roland Kaisers "Kaisermania" dpa Bildfunk Picture Alliance

Roland Kaiser und die Liebe

Privat erleidet Roland Kaiser einige Male Schiffbruch: Er hat dreimal geheiratet. Erst nachdem seine Ehe mit der Schauspielerin Anja Schüte zerbricht, findet er seine große Liebe: Silvia, mit der er inzwischen seit 26 Jahren verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat. Und man sieht's ihm an: Mit den beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben, Ehefrau Silvia und Tochter Annalena, scheint er einfach nur glücklich.

Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia und seiner Tochter Annalena dpa Bildfunk Picture Alliance

Politisches und ehrenamtliches Engagement

Roland Kaiser ist immer auch ein politischer Mensch. Der bekennende Sozialdemokrat ist seit vielen Jahren mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befreundet.

Roland Kaiser mit Frank-Walter Steinmeier dpa Bildfunk Picture Alliance

Außerdem engagiert er sich für einige gemeinnützige Hilfsorganisationen, wie hier für die Tafeln. Immer noch belegt der Schlagerstar selbst seine Brote extra dick - das sei "eine Macke aus der Nachkriegszeit". Er habe nicht vergessen, wie es ist nicht viel zu haben.

Roland Kaiser unterstützt viele gemeinnützige Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel die Tafeln. dpa Bildfunk Picture Alliance

Preise und Auszeichnungen

Im Laufe seiner Karriere wurde Roland Kaiser zahlreich ausgezeichnet. Er erhielt die Goldene Stimmgabel, den Berliner Bär, die Goldene Henne, den Echo und viele weitere Preise. Für seinen Einsatz für benachteiligte Kinder erhielt er 2016 sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Joachim Gauck verleiht das Bundesverdienstkreuz an den Sänger Roland Kaiser. picture-alliance / Reportdienste Wolfgang Kumm

Roland Kaiser braucht eine neue Lunge

Im Jahr 2000 schlägt das Schicksal noch einmal hart zu: Roland Kaiser erkrankt an einer chronischen Lungenerkrankung. Nicht nur für einen Sänger eine Katastrophe. Aber der Kämpfer Kaiser macht weiter. Bis 2009 - da ist die Krankheit dann so weit fortgeschritten, dass er seinen Abschied von der Bühne erklärt. Die Fans sind fassungslos.

dpa Bildfunk Picture Alliance

2010 wird ihm eine neue Lunge transplantiert. Nur ein Jahr später ist er wieder da. Und ab 2013 geht "der Kaiser" wieder auf Tour als wäre nichts gewesen. Seine Fans sind ihm treu geblieben und er kann an seine Erfolge anknüpfen. Dass es weitergeht, mache ihn einfach nur dankbar und demütig, sagt der Sänger in einem Interview.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Sein Weg zurück in die Öffentlichkeit

Voller Tatendrang kehrt der Sänger nach seiner Genesung zurück - auch ins Fernsehen. Im "Tatort" mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl spielt er den Schlagersänger und Frauenhelden Roman König. In einem weiteren Spielfilm steht er 2019 an der Seite von Axel Prahl für die ARD-Tragikomödie "Eisland" vor der Kamera. Hier können Sie sich den Film "Eisland" bis zum 21.5.2022 in der ARD Mediathek ansehen.

Jan Josef Liefers, Roland Kaiser und Axel Prahl dpa Bildfunk Picture Alliance

Die neue Lunge hat Roland Kaiser verändert. Er sagt von sich selbst, er sei ein anderer geworden - ruhiger und mehr Familienmensch. Seinen Songs hört man das nicht an. In "Warum hast Du nicht nein gesagt" bleibt er beim alten Thema. Das Duett mit Maite Kelly beschert den beiden einen riesigen Erfolg.

Maite Kelly und Roland Kaiser dpa Bildfunk Picture Alliance

Zurück auf der Bühne ist er erfolgreicher als je zuvor. Und der Sänger ist charmant wie eh und je: Ein Handküsschen, wie hier für seine Schlagerkollegin Beatrice Egli, gehört einfach dazu!

Beatrice Egli und Roland Kaiser dpa Bildfunk Picture Alliance

Dass er ruhiger geworden ist, merkt man Roland Kaiser nur selten an. Vielleicht am ehesten in Momenten wie diesen. Als Moderator steht er beim SemperOpernball 2019 auf der Bühne - ganz gelassen an der Seite seiner aufregenden Kollegin Sylvie Meis.

Sylvie Meis und Roland Kaiser dpa Bildfunk Picture Alliance

Roland Kaiser ist zufrieden mit seinem Leben

"Sonnenseite" heißt die Autobiografie von Roland Kaiser, die im Herbst 2021 erscheint. Auf der Frankfurter Buchmesse zieht der Sänger eine positive Bilanz seines bisherigen Lebens: Er würde es ganz genau noch einmal so leben.

picture-alliance / Reportdienste dpa | Sebastian Gollnow

Roland Kaiser, der "gnadenlose Optimist", ist immer wieder aufgestanden, wenn das Leben ihn in die Knie gezwungen hat. Stets im Anzug, stets mit Klasse. "Der Kaiser" bleibt einer der charmantesten Herrscher über die Schlagerbühnen.