Im Jahr 2024 mussten wir uns von vielen prominenten Persönlichkeiten verabschieden. Hier erinnern wir an sie.

Maggie Smith

† 27. September (89 Jahre) – Maggie Smith war eine der beliebtesten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Sie spielte in über 80 Kino- und Fernsehproduktionen mit. In den Jahren 1969 und 1978 wurde sie mit dem Oscar ausgezeichnet. Die junge Generation kennt sie vor allem als Hexe Minerva McGonagall aus den Harry-Potter-Filmen und als Lady Violet Crawley in der populären Serie "Downton Abbey". Im Jahr 1990 wurde ihr von Queen Elizabeth II. die Ritterwürde verliehen.

Caterina Valente

† 9. September (93 Jahre) – Caterina Valente war eine auf der ganzen Welt bekannte Sängerin und Tänzerin. Sie stammte aus einer Zirkusfamilie und kam so schon früh in Kontakt mit dem Showgeschäft. Ihren Durchbruch in Deutschland schaffte sie 1954 mit dem Titel "Ganz Paris träumt von der Liebe". Mit "Bossa Nova", einem Duett mit Dean Martin, wurde sie weltweit berühmt. Neben ihrer Karriere als Sängerin war sie als Gast und Gastgeberin in verschiedenen Shows im Fernsehen zu sehen.

Christoph Daum

† 25. August (70 Jahre) – Christoph Daum war langjähriger Trainer verschiedener Fußballclubs im In- und Ausland. Er gewann Meisterschaften mit dem VfB Stuttgart, Beşiktaş, Fenerbahçe und Austria Wien. Im Jahr 2000 hätte er deutscher Bundestrainer werden sollen. Ein Kokainskandal verhinderte damals seine Bestellung. Daum provozierte häufig mit umstrittenen Aussagen, war aber auch als herausragender Motivator für seine Spieler bekannt. Durch seinen offenen Umgang mit seiner Krebserkrankung war er vielen Betroffenen Vorbild und Mutmacher.

Alain Delon

† 18. August (88 Jahre) – Alain Delon war ein französischer Filmstar der 1960er und 1970er-Jahre. Seine Kindheit und Jugendzeit waren turbulent, und er geriet mehr als einmal in Konflikt mit dem Gesetz. 1957 wurde er entdeckt, 1960 hatte er seinen Durchbruch mit dem Film "Nur die Sonne war Zeuge". Seine größten Erfolge waren unter anderem die Filme "Der Swimmingpool" und "Borsalino". Seine Rollen waren meist kühle, undurchschaubare Männer. Oft spielte er Gangster und Verbrecher. Zuletzt sorgte er für Aufregung, weil er die rechte Partei "Rassemblement National" in Frankreich unterstützte.

Ruth Maria Kubitschek

† 2. Juni (92 Jahre) – Ruth Maria Kubitschek war eine der bekanntesten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. In ihrer Karriere spielte sie über sechs Jahrzehnte in über 160 Film- und Fernsehproduktionen mit. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Annette von Soettingen, genannt "Spatzl" in der Serie "Monaco Franze" sowie als Verlegerin in "Kir Royal". Im Jahr 2014 beendete sie ihre Karriere. Sie verbrachte ihren Lebensabend in der Schweiz in Ascona am Lago Maggiore.

Peter Sodann

† 5. April (87 Jahre) – Peter Sodann war Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant. Im Laufe seiner Karriere spielte er in über 60 Film- und Fernsehproduktionen mit. In Deutschland war er vor allem bekannt aus dem Dresdner und Leipziger Tatort als Kommissar Bruno Ehrlicher. Er gründete 1981 das "neue Theater" in Halle an der Saale und leitete es über 20 Jahre lang als Intendant. Im Jahr 2009 kandidierte er für das Amt des Bundespräsidenten. Er war eine umstrittene Persönlichkeit, die sich stets sozial und kulturell einsetzte.

Fritz Wepper

† 25. März (82 Jahre) – Fritz Wepper war einer der erfolgreichsten Fernsehdarsteller Deutschlands. Vielen ist Wepper vor allem als Assistent Derricks 'Harry Klein' in der gleichnamigen Krimiserie bekannt. Außerdem spielte er in den populären Fernsehserien "Um Himmels Willen" und "Mord in bester Gesellschaft" mit. Der Schauspieler war aber auch international erfolgreich, zum Beispiel durch Rollen in "Die Brücke" (1959) oder neben Liza Minnelli in der Musicalverfilmung "Cabaret" (1972).

Johanna von Koczian

† 13. Februar (90 Jahre) – Johanna von Koczian war ein wahres Multitalent und war in ihrer Karriere als Schauspielerin, Schlagersängerin und Schriftstellerin erfolgreich. Ihr größter Hit war der 1977 erschienene Schlager "Das bisschen Haushalt", in dem sie die Rolle der Hausfrau aufs Korn nahm. Sie begann ihre Karriere im Theater, stand aber auch für etliche nationale und internationale Filmproduktionen vor der Kamera. Zuletzt war sie als Marie Senholzer in der Serie "Die Landärztin" zu sehen, eine Rolle die sie bis zum Ende ihre Karriere 2013 spielte.

Frank Farian

† 23. Januar (82 Jahre) – Frank Farian war ein international erfolgreicher Musikproduzent. Mit der von ihm gegründeten und produzierten Band "Boney M." prägte der gelernte Koch die Discowelle der 1970er-Jahre. In den 1980er-Jahren war er als Produzent des Duos "Milli Vanilli" erfolgreich. Später stellte sich heraus, dass die beiden Mitglieder der Gruppe Playback sangen, was einen Skandal auslöste. Er war eine kontroverse Figur der Popmusik, und seine Hits begeistern bis heute Menschen auf der ganzen Welt.

Franz Beckenbauer

† 7. Januar (78 Jahre) – Franz Beckenbauer zählte zu den bekanntesten Fußballern Deutschlands und der ganzen Welt. Mit seiner eleganten Spielweise erfand der "Kaiser" die Rolle des Liberos neu. Er war entscheidend für den Erfolg des FC Bayern verantwortlich und gewann mit der Mannschaft mehrere nationale und internationale Meisterschaften. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1974 als Spieler und 1990 als Trainer Weltmeister. Von 1994 bis 2009 war Beckenbauer Präsident des FC Bayern München. Er spielte eine wichtige Rolle dabei, die Fußball-WM 2006 nach Deutschland zu holen. In der Folge wurde Beckenbauer Untreue und Geldwäsche vorgeworfen.