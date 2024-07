Es waren royale Traumhochzeiten! Königin Silvia und König Carl Gustaf, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip. Alle Augen waren auf die Bräute und ihre Brautkleider gerichtet und die haben alle ihre ganz spezielle Geschichte. Von Designer-Entwürfen über traditionelle Details bis zum Erhalt für die Nachwelt.

Royal-Expertin Annelie Malun taucht mit den Mode-Expertinnen Magda und Pauline in die Geschichten hinter den Brautkleidern ein und lässt die royalen Hochzeiten im schwedischen Königshaus noch einmal Revue passieren.

"Annelies Royale Welt" ist der Podcast von Royal-Expertin Annelie Malun – mit spannenden Einblicken in die Königshäuser. Hintergrundinfos garantiert! Informativ, erfrischend und kurzweilig. Royales Infotainment at its best! Alle 14 Tage neu.