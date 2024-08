Royale Brautkleider – die Trends im britischen Königshaus

per Mail teilen

Queen Victoria galt als eigensinnig – und so hat sie sich für die Hochzeit mit ihrer großen Liebe Prinz Albert ihr Hochzeitskleid ausgesucht. Cremefarben musste es sein und nicht schwarz oder irgendeine andere Farbe, so wie es in der damaligen Zeit modern war. Damit hat sie einen Trend für Hochzeiten gesetzt, der bis heute gilt und sie hat Traditionen geschaffen.

Jede Braut im britischen Königshaus wie Queen Elizabeth oder Prinzessin Kate hat ihre ganz eigene Geschichte zu ihrem Hochzeitskleid und dem, was dazu gehört. Da spielen auch Diademe eine wesentliche Rolle! Die Mode-Expertinnen Magda und Pauline haben einen eigenen Podcast und sind zu Gast bei Annelie Malun.

"Annelies Royale Welt" ist der Podcast von Royal-Expertin Annelie Malun – mit spannenden Einblicken in die Königshäuser. Hintergrundinfos garantiert! Informativ, erfrischend und kurzweilig. Alle 14 Tage neu.