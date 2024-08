Royale Brautkleider - die Trends im schwedischen Königshaus

Es waren royale Traumhochzeiten! Königin Silvia und König Carl Gustaf, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip. Alle Augen waren auf die Bräute und ihre Brautkleider gerichtet und die haben alle ihre ganz spezielle Geschichte. Von Designer-Entwürfen über traditionelle Details bis zum Erhalt für die Nachwelt.

Royal-Expertin Annelie Malun taucht mit den Mode-Expertinnen Magda und Pauline in die Geschichten hinter den Brautkleidern ein und lässt die royalen Hochzeiten im schwedischen Königshaus noch einmal Revue passieren.

Königin Silvia setzte auf schlichtes Kleid und historischen Schmuck

Königin Silvia trug zu ihrer Hochzeit im Juni 1976 ein schlichtes und zeitloses Seidenkleid aus dem Hause Dior. Die Schleppe kam schon bei anderen royalen Hochzeiten zum Einsatz. Sie wurde einst für Silvias Schwägerin, Prinzessin Birgitta, gefertigt. Der Schleier, den Silvia an ihrem großen Tag trug, ist aus Brüsseler Spitze und auch schon länger im Familienbesitz der schwedischen Royals. Das i-Tüpfelchen ihres Brautlooks war auf Jeden Fall das Diadem.

Das Kamee-Diadem für besondere Anlässe

Silvia trug ein Kameen-Diadem aus Gold, Perlen und Kameen. Kameen sind Reliefs in einem Schmuckstein, die in ein Schmuckstück eingearbeitet werden. Dieses Diadem ist eines der ältesten Schmuckstücke im schwedischen Königshaus. Dazu gehören auch eine Halskette, ein Armband und Ohrringe. Und es ist ein historischer Schmuck, der auf Napoleon zurückgeht.

Napoleon Bonaparte schenkte diesen Schmuck 1809 seiner Frau Josephine. Über die Heirat ihrer Urenkelin Josefina in das schwedische Königshaus kam der Schmuck dann nach Schweden.

Auch Kronprinzessin Victoria trug Kameen-Diadem zur Hochzeit

Prinzessin Victorias Hochzeitskleid war ebenfalls schlicht, aber mit einer extravaganten Note. Entworfen hat es Pär Engsheden, ein schwedischer Modedesigner, der für die Kronprinzessin schon einige Kleidungsstücke kreiert hat.

Engsheden hat Victoria sehr eng in den Designprozess einbezogen. Und anders als bei "normalen" Hochzeitskleidern werden für royale Bräute mehrere Probekleider aus günstigerem Stoff genäht.

Zum ihrem Kleid gehörte auch eine Schleppe aus Seidensatin, die von zwei Hofangestellten getragen wurde. Denn Seidensatin ist ein schweres Material und die Schleppe dürfte geschätzt schon zwei bis drei Kilogramm gewogen haben.

Madeleines Hochzeitslook ist weniger traditionell

Das Brautkleid von Prinzessin Madeleine stammte von Valentino – ein Kleid mit viel Spitze. Und dazu trug sie eine sehr lange Schleppe.

Als sie das Kleid am Tag ihrer Hochzeit anziehen wollte, stellte Madeleine erschrocken fest, dass es ihr zu groß war. Sie hatte vor der Hochzeit abgenommen. Das Kleid musste deshalb noch ganz schnell vor der Zeremonie angepasst werden.

Und interessanterweise trug Madeleine weder das Kamee-Diadem, noch den historischen Schleier. Madeleine trug eine Tiara, die Königin Silvia häufig in den 80er Jahren getragen hatte, und einen eigenen Schleier.

Auch Prinzessin Sofia wählt ein Spitzenkleid

2015 haben Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip geheiratet. Sofias Brautkleid war ebenfalls klassisch geschnitten, aber bei ihr floss der Boho-Stil noch mit in das Design. Ihr Kleid hatte einen tiefen Spitzen- und einen Rückenausschnitt, so dass man ihr Tattoo sehen konnte.

Das Kleid hat die schwedische Designerin Ida Sjöstedt für die Prinzessin kreiert. Und nach sieben Anproben, war klar wie es aussehen sollte. Die Näherinnen haben 200 Stunden an dem Kleid gearbeitet. Auch Sofia hatte einen eigenen Schleier und ein eigenes Diadem, dass sie zur Hochzeit geschenkt bekam.

Im Podcast erfahren Sie noch viel mehr über die Kleider, die Hochzeitstraditionen im schwedischen Königshaus und welche Rolle Myrte dabei spielt.

"Annelies Royale Welt" ist der Podcast von Royal-Expertin Annelie Malun – mit spannenden Einblicken in die Königshäuser. Alle 14 Tage neu.