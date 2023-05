Der italienische Sänger Al Bano feiert seinen 80. Geburtstag

"Felicità", "Sempre Sempre" oder "Sharazan" - Al Bano hat mit seiner damaligen Frau Romina Power viele Erfolge gefeiert. Nun wird der Weltstar mit den vielen Hits 80 Jahre alt und plant eine große Feier.

Al Bano Carrisis Stimme ist unverwechselbar. Vor allem die Hits aus den 1980er Jahren von Al Bano & Romina Power wecken bei vielen bis heute romantische Gefühle: "Tu, soltanto tu" oder "Che angelo sei". Doch seine Bandbreite umfasst weit mehr. 165 Millionen Tonträger verkaufte der Musiker weltweit, der als Bauernsohn am 20. Mai 1943 geboren wurde.

Al Bano küsste sehr clever...

1967 hatte er Romina Power bei Dreharbeiten kennengelernt. Bei einer Kuss-Szene stellte sich Al Bano absichtlich so ungeschickt an, dass sie ständig wiederholt werden musste. Später stellten die beiden in einem Interview fest, dass ihre gemeinsamen Filme so etwas wie das Versuchsstadium ihrer späteren Ehe gewesen sei. Schon damals hätten sie am Ende ihrer Filme, die jedoch außerhalb Italiens nie populär wurden, immer geheiratet.

Der große Durchbruch des Duos gelang 1981 mit dem Lied "Sharazan". Erst kürzlich gab es eine Neuauflage. Statt mit Romina sang er das Lied im Duett mit Andrea Berg. SWR Coverscan (Electrola)

"Ich habe immer das Potenzial dieses Songs gefühlt. Wir haben den Titel im Fernsehen gespielt und nur ein paar Monate später stand er in der halben Welt hoch in den Charts."

Die Schwiegermutter war nicht begeistert von dem Paar

1970 traten Al Bano und Romina Power tatsächlich vor den Traualtar, allerdings gegen den Willen ihrer Familien. Vor allem Rominas Mutter missfiel die Wahl ihrer Tochter. Sie hatte sich jemand anderes vorgestellt als einen bebrillten Bauernsohn, der zudem noch acht Jahre älter und fünf Zentimeter kleiner war als Romina. Doch als Al Bano im Iran vor dem Schah und seiner Frau Farah Diba singen sollte, änderte sie ihre Meinung über den neuen Schwiegersohn. Zudem kündigte sich Nachwuchs an und wenig später erblickte Tochter Ylenia das Licht der Welt.

Al Bano und Romina Power im Märchenland

Die heile Welt, von denen Al Bano und Romina Power später oft sangen, wurde für das Paar Wirklichkeit. Er lebte dafür, alle ihre Wünsche wahr werden zu lassen. Sie zogen aufs Land und er baute ihr ein Schloss. Insgesamt vier Kinder wurden ihnen geschenkt und die anfangs skeptischen Familien freundeten sich an. Die Gagen ihres Sohnes legten die Eltern Carrisi so geschickt an, dass er ein Anwesen mit den Ausmaßen eines kleinen Dorfes kaufen konnte, das stets erweitert wurde.

Das Erfolgsrezept des Duos

Als Italiens Traumpaar reisten sie in Sachen Romantik und Gefühl rund um den Globus und eroberten mit ihren Liedern die ganze Welt. Sie sangen nicht nur von "Felicità", sie hatten das Glück gepachtet: Hit reihte sich an Hit.

"Im Grunde ist es ganz simpel: Ein Mann singt, eine Frau singt. Wir übertragen unsere Gefühle auf das Publikum und wollen es immer wieder überraschen."

"Felicità" - der Song wurde nicht nur zu ihrer musikalischen Visitenkarte, sondern erreichte 1982 beim San Remo-Festival den zweiten Platz. Das dazu gehörende Album wurde in Mailand und in München produziert. SWR Coverscan (Electrola)

Das Verschwinden der Tochter verändert alles...

All dies fand ein jähes Ende, als 1994 während eines Familienurlaubs in den USA ihre Tochter Ylenia spurlos verschwand. Spekulationen über die Gründe und den Verbleib füllten die Klatschspalten der Regenbogenpresse und belasteten das Verhältnis der Eltern schwer. Diesem Schicksalsschlag hielt die Ehe nicht stand. Hinzu kam, dass Romina der Routine des Showbiz müde geworden war, sich deswegen vom Musikgeschäft zurückzog und nach Amerika zurückkehrte. 1999 erfolgte die Trennung, bei der viel schmutzige Wäsche gewaschen wurde.

Al Bano Carrisi macht solo weiter mit der Musik

Al Bano setzte seine musikalische Karriere alleine fort, wobei der Start in das neue Jahrtausend nicht von Erfolg gekrönt war. Er sorgte nochmals für reichlich Stoff in der Presse wegen seiner Beziehung mit der Fernsehentertainerin Loredana Lecciso. Außerdem nahm er an der italienischen Ausgabe des Dschungelcamps teil. Erst Ende 2009 kehrte langsam wieder Ruhe ein und der Erfolg zurück.

Neben Pop kann er auch Klassik

Ohne jemals die Popmusik zu vernachlässigen, hat der Künstler mit seinen außergewöhnlichen Gesangsfähigkeiten immer wieder Ausflüge in die klassische Musik unternommen. Er trat gemeinsam mit den Startenören José Carreras und Plácido Domingo auf und sang mit Montserrat Caballé im Duett. Zudem bereiste Al Bano mit seinen klassischen Konzerten viele Länder.

Al Bano und Romina Power bei einem Auftritt 2015. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wieder auf der Bühne mit Romina Power

2013 kam es in Moskau zu einer Art Wiedervereinigung, nachdem es einem russischen Unternehmer geglückt war, Al Bano & Romina Power nach gut fünfzehn Jahren Funkstille wieder gemeinsam auf die Bühne zu holen. Doch das von vielen gewünschte Comeback blieb aus, auch wenn es danach noch einzelne gemeinsame Auftritte gab. Bis heute soll das Verhältnis zwischen den beiden angespannt sein.

Al Bano ließ seine Tochter Ylenia 2014 für tot erklären. Romina hingegen glaubt bis heute fest daran, dass das Mädchen noch lebt. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass sie ein geheimes Leben führen soll. Erst 2022 ging durch die Medien, dass sie in Berlin entdeckt wurde. Letztlich ist ihr Verbleib nach wie vor ungeklärt.

Al Banos zweite Leidenschaft ist der Wein

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich Al Bano neben seiner Musik leidenschaftlich mit dem Weinanbau. Daraus entwickelte sich ein lukratives Geschäft und sein Weingut zählt zu den Spitzenbetrieben Apuliens, wobei es ihm hierbei in erster Linie mehr auf die Qualität als auf die Menge ankommt.

"Schon bevor ich gesungen habe, hatte ich mit Wein zu tun und habe auf den Feldern und Weingütern gearbeitet."

So feiert der italienische Sänger seinen 80. Geburtstag

Al Bano tourt immer noch durch die ganze Welt. Er ist eine feste Größe im italienischen Fernsehen und hat viele Fans. Anlässlich seines 80. Geburtstags ist ein spektakuläres Konzert in der Arena von Verona geplant. Unter den Gästen sind viele Größen des Italo-Pops wie Gianni Morandi, Ricchi e Poveri oder Umberto Tozzi. Zudem soll es ein großes Familienfest werden, denn auch seine Ex-Frau Romina Power und seine fünf Kinder sollen dabei sein.

