Jürgen Drews ist König von Mallorca

Stillstand gab es für ihn nie. Vom Psychedelic Rock über Les Humphries bis hin zu Kultsongs wie "Ein Bett im Kornfeld" und "Ich bau‘ Dir ein Schloss" - Jürgen Drews hat sich immer ein Stück weit neu erfunden. Er ist ein Urgestein deutscher Popmusik.

Ein namhafter Produzent urteilte über ihn: "Der Junge ist so schön, der muss gar nicht singen können." Ein Kompliment, das Jürgen Drews sicher schmeichelte. Aber eine ansprechende Optik trägt niemanden fast ein halbes Jahrhundert lang erfolgreich durch das Showbusiness. "Hinter allem steckt harte Arbeit" bekannte Jürgen Drews in einem Interview. Dieses Geschäft hatte ihn schon seit dem Teenager-Alter in seinen Bann gezogen. Noch bevor er das Abitur ablegte, zog er mit seinen Bands "Schnirpel" und "Monkeys" durch die Clubs rund um Kiel. Seinen ersten Preis bekam er bereits im Alter von 15 Jahren, als er zum besten Banjo-Spieler Schleswig-Holsteins gekürt wurde.

An der Seite von Mario Adorf

Sein Vater hatte sich den Berufsweg seines Sohnes ganz anders vorgestellt: so wie der Papa hätte er Arzt werden sollen. Sein Sohn aber gründete 1967 die Band "Die Anderen", durch die er weitere - auch internationale - Kontakte knüpfen konnte. Als sich die Gruppe 1969 auflöste machte der ehrgeizige junge Mann alleine weiter, ging nach Rom und arbeitete als Schauspieler. Entsprechende Erfahrungen hatte er in kleinen Rollen bereits sammeln können.

In Deutschland sah man ihn als Schüler in "Die Lümmel von der ersten Bank", in Italien im Film "Das Syndikat" an der Seite von Mario Adorf. Die Musik kam deswegen allerdings nicht ins Hintertreffen. Bereits 1970 nahm er seine erste Solo-Platte ("Osaka") auf und arbeitete häufig als Chorsänger bei anderen Produktionen mit. Hierbei fiel er dem Engländer Les Humphries auf, der das Talent des jungen Mannes erkannte und ihn für die "Les Humphries Singers" engagierte.

Jürgen Drews dpa Bildfunk dpa Bildfunk - Philipp Schulze

Von Les Humphries zum Schlager

"Er hat den musikalischen Dampf eines Tom Jones und die jungenhafte Ausstrahlung eines Donovan", urteilte ein Kritiker. Der Produzent Joachim Heider war es, der Jürgen Drews nahelegte, deutschen Schlager zu singen. Ein Vorschlag, der auf keine Begeisterung stieß: "Ich kam aus der englischsprachigen Popmusik und wollte diese auch singen", erzählte er rückblickend in einem Interview. Er ließ sich jedoch überzeugen.

Als sich 1976 das Ende der "Les Humphries Singers" abzeichnete, startete Jürgen Drews als Solist durch: "Ein Bett im Kornfeld" war das richtige Lied zur richtigen Zeit. Damit schaffte er seinen Durchbruch und lieferte gleichzeitig den Sommerhit des Jahres ab, der im Laufe der Zeit zum wahren Kultsong wurde. Bis Anfang der 1980er Jahre folgten Hits am laufenden Band, danach wurde es einige Jahre stiller um ihn.

Jürgen Drews in der Hitparade der 1970er Jahre dpa Bildfunk picture alliance / Keystone

Über Stefan Raab an den Ballermann

Erst 1989 trat Jürgen Drews auf der deutschen Musikszene wieder in Erscheinung. Mit "Irgendwann, irgendwo, irgendwie" feierte er ein sensationelles Comeback. Ein Remake seines Klassikers "Ein Bett im Kornfeld" zusammen mit Stefan Raab und Bürger Lars Dietrich verschaffte ihm 1995 Zugang zu jungem Publikum und war zugleich Wegbereiter für zahlreiche Auftritte am Ballermann auf Mallorca. Die Baleareninsel wurde mittlerweile zu seiner zweiten Heimat.

2011 eröffnete er das "Kultbistro", in dem er immer montags persönlich auftritt und vor begeistertem Publikum seine großen Hits präsentiert und auch neue Titel auf Tauglichkeit testet. Dieser Partylife-Style kostet viel Kraft, bekannte Jürgen Drews in einem Interview. Doch die glücklichen Gesichter und die gutgelaunten Menschen lassen alle Strapazen vergessen.

Hund stiehlt Herrchen die Show

Locker und souverän präsentiert er stets seine Show und nur selten kommt er hierbei ins Schleudern. Eine kleine Begebenheit aus frühen Tagen ist jedoch überliefert: bei einem Auftritt stand er ganz vorn an der Bühne und versuchte, mit einer Ballade das Publikum zu begeistern. Als er bemerkte, dass keiner ihm zuhörte, wurde er nervös. Die rund 8.000 Zuschauer blickten alle auf den rechten Bühnenrand und konnten sich das Lachen kaum verkneifen. Dort stand nämlich schwanzwedelnd Jürgen Drews‘ Hund Gypsy, der den Auftritt des Herrchens aufmerksam verfolgte und sich seines Lebens freute…

Besondere Plattencover von Jürgen Drews

1976 wurde ein Stück zu seiner Visitenkarte: "Das ist die Nummer, auf die ich immer gewartet habe", sagte Jürgen Drews zu dem Hit "Let your love flow" der Bellamy Brothers. Der Song wurde unter dem Titel "Ein Bett im Kornfeld" zum Sommerhit des Jahres. SWR Warner (Coverscan)

Die Meinungen über dieses Remake waren geteilt. Dennoch konnte sich die Cover-Version vom "Bett im Kornfeld" mit Stefan Raab, Bürger Lars Dietrich und "Onkel Jürgen" Drews 1995 für 13 Wochen in den Hitparaden behaupten. SWR (Coverscan)