per Mail teilen

Mit "Chattanooga Choo Choo" machte Glenn Miller richtig Dampf! Für den Swing-Titel zur Dampflok-Fahrt von New York City nach Chattanooga in Tennessee bekam der amerikanische Jazz-Musiker 1942 sogar die erste Goldene Schallplatte in der Geschichte der Plattenindustrie.

So spannend können musikalische Geschichten rund um die Eisenbahn sein! Unser Musikexperte Hans-Jürgen Finger hat noch viel mehr davon auf Lager.