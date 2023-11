Mort Shuman hat hunderte Lieder geschrieben. Die bekanntesten Stücke waren "A Teenager In Love", "Sweets for My Sweet" oder "Save the Last Dance for Me". Zudem komponierte er mit seinem Partner Doc Pomus einige Hits für Elvis Presley wie "Viva Las Vegas" oder "Surrender". Nun wäre der Künstler 85 Jahre alt geworden.