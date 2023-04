10-jähriges Thronjubiläum von König Willem-Alexander und Königin Máxima

per Mail teilen

König Willem-Alexander und Königin Máxima feiern am 30. April 2023 ihr 10-jähriges Thromjubiläum. Ihre gemeinsame Geschichte geht aber viel länger zurück.

Am 2. Februar 2002 gaben sich Willem-Alexander und Königin Máxima in der Nieuwe Kerk (deutsch: Neue Kirche) in Amsterdam das Jawort. Durch die Hochzeit mit Willem-Alexander wurde Máxima offiziell Mitglied des niederländischen Königshauses.

Der damalige Kronprinz Willem-Alexander und Máxima Zorreguieta am Tag ihrer kirchlichen Trauung. dpa Bildfunk Picture Alliance

Elf Jahre lang genoß das Paar auf dem Landgut Eikenhorst bei Den Haag ein relativ privates Familienleben mit den drei Töchtern: Kronprinzessin Amalia wurde 2003 geboren, Alexia wurde 2005 und Ariane 2007 geboren.

Prinzessin Amalia (v.l.n.r), König Willem-Alexander, Königin Maxima, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane strahlen um die Wette. dpa Bildfunk Picture Alliance

Königin Beatrix überlässt ihrem Sohn Willem-Alexander den Thron

Dann war es so weit: Am 30. April 2013 dankte Königin Beatrix ab und überließ ihrem erstgeborenen Sohn den Thron. Willem-Alexander wurde zum König gekrönt.

Königin Beatrix reicht ihrem Sohn am Tag seiner Inthronisierung die Abdankungserklärung. dpa Bildfunk Picture Alliance

Mit seinem Amtsantritt änderte sich auch Máximas Titel. Aus der Prinzessin wurde Königin Máxima.

König Willem-Alexander hebt bei der Inthronisierungszeremonie seine rechte Hand zum Schwur. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ein neues Königspaar auf dem niederländischen Thron

Und aus der ehemaligen Königin Beatrix wurde wieder eine Prinzessin. Die Thronbesteigung 2013 veränderte das Leben des Paares und der ganzen Familie.

Das neue Königspaar und die ehemalige Königin winken gemeinsam vom Königspalast in Amsterdam. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der König und die Königin hatten als Staatsoberhaupt plötzlich viele öffentliche Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Vereidigung von Regierungsmitgliedern, das Unterzeichnen von Gesetzen oder den Empfang von Staatsoberhäuptern. Und es ist ihre Aufgabe das eigene Land bei Staatsbesuchen zu vertreten.

Das holländische Königspaar zu Besuch in Rheinland-Pfalz am 10. Oktober 2018. SWR

Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder von Königin Máxima und König Willem-Alexander und ihren Töchtern.

10-jähriges Thronjubiläum

Am 30. April 2023 feiern König Willem-Alexander und Königin Máxima 10-jähriges Thronjubiläum.