Wie wurde Máxima Königin der Niederlande?

Als erfolgreiche Bankerin in New York lernte Máxima Prinz Willem-Alexander kennen. Die Liebe der Argentinierin zu dem niederländischen Prinzen war groß. Doch ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit hätte die Hochzeit fast verhindert.

Liebe auf den zweiten Blick

Im März 1999 begegneten sich Máxima und Willem-Alexander zum ersten Mal während eines Urlaubs in Sevilla. Gemeinsame Freunde hatten das Treffen eingefädelt und beide auf eine Party eingeladen. Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Doch gegen Ende des Urlaubs hat es dann gefunkt.

Willem-Alexander und Máxima 2001 picture-alliance / Reportdienste Foto von Willem-Alexander und Máxima aus dem Jahr 2001

Nach ihrer Rückkehr aus Spanien führten sie zunächst eine Fernbeziehung, denn Máxima lebte und arbeitete zu der Zeit in New York. Nach und nach freundete sich Máxima mit dem Gedanken an, ihre Karriere als Bankerin für das Prinzessinnendasein aufzugeben.

Eine Liebe mit Hindernissen

Doch an Hochzeit war erstmal gar nicht zu denken. Für ihre Vermählung mussten Willem-Alexander und Máxima wirklich kämpfen. Máximas Vater war jemand, der ganz und garnicht zur Geschichte des niederländischen Königshauses passte. Gerne hätten das Könighaus und das Parlament eine solche Verbindung unterbunden. Als jedoch Willem-Alexander ankündigte für Máxima auf den Thron verzichten zu wollen, war klar, dass ein Kompromiss gefunden werden musste.

Máximas dunkle Familiengeschichte

Máximas Vater Jorge Zorreguieta hatte als Minister der argentinischen Militärregierung von General Jorge Rafael Videla angehört. Und diese soll für das Verschwinden von 30.000 Regimegegnern verantwortlich gewesen sein. Ein niederländischer Historiker wurde nach Argentinien gesandt, um dem auf den Grund zu gehen. Das Ergebnis: Als Landwirtschaftsminister sei Máximas Vater nicht selbst an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen. Aber er wird davon gewusst haben müssen.

Das Kämpfen hat sich gelohnt

Um Willem-Alexander nicht als Thronfolger zu verlieren, wurde fieberhaft nach einem möglichen Kompromiss gesucht. Und er wurde gefunden: Jorge Zorreguieta erklärte öffentlich, die Terrorherrschaft des Militärregimes zu verurteilen. Und er blieb aus Rücksicht auf die Gefühle des niederländischen Volkes der Vermählung von seiner Tochter mit Prinz Willem-Alexander fern.

Tag der Verlobung am 30. März 2001 picture-alliance / Reportdienste Benelux Press | ANP

Dieses Entgegenkommen führte zu der Zustimmung des Parlaments, so dass am 30. März 2001 die Verlobung von Willem-Alexander und Máxima bekanntgegeben werden konnte.

Eine royale Traumhochzeit

Fast ein Jahr nach der Verlobung war es dann so weit: Am 2. Februar 2002 läuteten in der Nieuwe Kerk (deutsch: Neue Kirche) in Amsterdam die Hochzeitsglocken. Durch die Hochzeit mit Willem-Alexander wurde Máxima offiziell Mitglied des niederländischen Königshauses - eine echte Prinzessin.

Ein leidenschaftlicher Kuss zur Hochzeit am 2. Februar 2002 dpa Bildfunk Picture Alliance

Beliebte Prinzessin und dreifache Mutter

Trotz ihrer umstrittenen Familiengeschichte wurde aus der erfolgreichen Bankerin schnell ein beliebtes Mitglied der Königsfamilie. Mit ihren südamerikanischen, feurigen Art und ihrem strahlenden Lächeln brachte sie ganz neuen Schwung und Glamour in das niederländische Königshaus. In der Öffentlichkeit machte sie schnell als Mode-Ikone von sich reden - zum Beispiel mit ihren Hüten.

Mittlerweile sind Máxima und Willem-Alexander mehr als 20 Jahre glücklich miteinander verheiratet. Gemeinsam haben sie drei zauberhafte Töchter: Catharina-Amalia, Alexia und Ariane, die in den Niederlanden auch liebevoll das "A-Team" genannt werden.

Prinzessin Amalia (v.l.n.r), König Willem-Alexander, Prinzessin Alexia, Königin Máxima und Prinzessin Ariane strahlen um die Wette. dpa Bildfunk Picture Alliance

"Sie ist eine ganz besondere Frau. Ich habe viel Glück, dass ich sie kennengelernt habe. Und es ist noch ein größeres Glück, dass sie ihr Leben mit mir teilen möchte. Mein Glück zu Hause, meine Kinder, alles habe ich ihr zu verdanken."

Máxima, die charismatische Königin

Am 30. April 2013 dankte Königin Beatrix ab und überließ ihrem erstgeborenen Sohn den Thron. Willem-Alexander wurde zum König gekrönt. Mit seinem Amtsantritt änderte sich auch Máximas Titel. Aus der Prinzessin wurde offiziell eine Königin.