Königin Máxima und König Willem-Alexander der Niederlande - hier finden Sie immer die aktuellsten Fotos aus dem niederländischen Königshaus.

Königin Máxima im "Homeoffice"

Auch Königinnen nehmen wegen Corona inzwischen wie selbstverständlich an Videokonferenzen teil - so wie hier die niederländische Königin Máxima am 20.1.2021.

Imago imago images / PPE

König Willem-Alexander im Zoo

König Willem-Alexander hat in Rotterdam einen Zoo besucht. Er informierte sich im Tierpark über die Folgen der Corona-Krise für Forschungs- und Zuchtprogramme (23.11.2020).

picture-alliance / Reportdienste RoyalPress Europe/Rotapool/P. van Katwijk

König Willem-Alexander freut sich über Briefe in Buchform

König Willem-Alexander der Niederlande freut sich über die Briefe des Gelehrten Erasmus von Rotterdam aus dem 16. Jahrhundert. Sie wurden ihm als Buchausgabe im Palast Noordeinde in den Haag präsentiert. Insgesamt sind es 3.141 Briefe. (12.10.2020)

Imago imago images / PPE

Stilikone Königin Máxima

Selbst Maske steht ihr gut: Wie immer war Königin Máxima der Niederlande bei einem Termin in Den Haag top gestyled. Daran konnten auch Corona und Regen nichts ändern. (1.10.2020)

Imago imago images / PPE

König und König auf Fahrradtour

Hut muss sein: Königin Máxima trägt selbst beim Fahrradfahren ein schickes Exemplar. Gemeinsam mit ihrem Mann König Willem-Alexander tourte sie durch das niederländische Oosterwolde. Beide wollten sich ein Bild von der Zukunft der Region Südost-Fryslan machen (17.9.2020).

Thronendes Königspaar

Am Prinzentag hat König Willem-Alexander in der St. Jakobus-Kirche in Den Haag die Thronrede gehalten. Mit dieser Rede wird das parlamentarische Sitzungsjahr in den Niederlanden eröffnet. Wegen Corona musste das königliche Paar aber auf die traditionelle Kutschfahrt verzichten (15.9.2020).