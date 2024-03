SWR2 Impuls vom 28.3.2024

Wissen aktuell

Feenkreise: Pflanzen-Wasserstress verursacht Löcher im Gras in Namibia

Von Stephan Ueberbach



Medizin

Kate hat Krebs mit 42: Erkranken vermehrt junge Menschen an Krebs?

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Volker Arndt, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ)



Gesundheit

Zeit am Bildschirm beeinflusst unsere innere Uhr

Von Anja Braun



Nachruf

Porträt: Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Daniel Kahneman ist tot

Von Gábor Paál



Finnen entschlüsseln das Genom des Osterhasen!

Von Stefan Troendle



