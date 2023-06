Musikliste:



1.

Vulnerable

Parker Millsap



2.

Angeles

Shannon Lay



3.

Mountain queen

Logan Halstead



4.

But not for me

Laila Biali feat. Anat Cohen



5.

Tik Tak

Helgen



6.

Pencil full of lead

Paolo Nutini



7.

Try you might

Meskerem Mees



8.

The idea

Donna Blue