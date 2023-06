Musikliste:



1.

Sigo dizendo sim

Anna Setton



2.

All of the time in the world to kill

The Milk Carton Kids



3.

Under the blanket

Gazelle & The Bear



4.

Selbstgespräch

Lukas Meister



5.

Matka timbuktuun

Uusikuu



6.

Au large

Fleur



7.

Who's making love

Maceo Parker