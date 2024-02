per Mail teilen

Sie wirken kühl, doch in der Sauna tauen sie auf: die Finnen. In Finnland gibt es 5,5 Millionen Menschen – und mehr als 3 Millionen Saunen. Deren heilsame Wirkung ist gut erforscht: Das gemeinsame Schwitzen mindert Stress und kann Herzinfarkte verhindern. In Finnland hat die Sauna zudem eine spirituelle Bedeutung.

Was hat es mit dem guten Geist der Sauna auf sich? Welche Rolle spielte die Sauna im Winterkrieg gegen die Sowjetunion? Warum sitzen die Finnen heute oft in der Badehose in der Sauna?

