Unser täglich Brot auf dem Prüfstand – Wie gesund ist unser Grundnahrungsmittel?

Ralf Caspary im Science Talk mit der Lebensmittelchemikerin Katharina Scherf

Dumm wie Brot oder Weizenwampe - mit solchen Schlagworten werden Debatten um Glutenunverträglichkeiten, Übergewicht und Diabetes überschrieben, alles Erkrankungen, die mit Weizenbrot zusammenhängen. Manche sprechen in diesem Kontext von einem Imagewechsel des Brots. Was ist dran an dieser Kritik, wie sehen die weizenbedingten Erkrankungen aus, haben sie tatsächlich zugenommen? Professorin Katharina Scherf ist Lebensmittelchemikerin am Karlsruhe Institut of Technology (KIT).