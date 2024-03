Tolkien und "Der Herr der Ringe" – Fantasy-Erfolg eines Sprachgenies

Mit "Der Herr der Ringe" schrieb der britische Schriftsteller John Ronald Reuel Tolkien 1954 einen Klassiker der Fantasy-Literatur. Das Buch wurde bis heute mehr als 150 Millionen Mal verkauft. Auch weitere seiner Werke, wie "Der Hobbit" oder "Silmarillion", spielen im fiktiven Reich Mittelerde – zu dem Tolkien neben den Geschichten eine eigene Mythologie und mehrere Sprachen erfand.

Der Autor J. R. R. Tolkien, im Ersten Weltkrieg Offizier und später Sprachwissenschaftler in Oxford, lebte stets zurückgezogen. Am 2. September 1973 starb er im Alter von 81 Jahren in Bournemouth. Was macht sein Werk so erfolgreich?

Manuskript zur Sendung