So entstanden unsere Familiennamen

Müller, Nowak, Schmidt – Woher stammen unsere Nachnamen? Darüber forscht die Namenforscherin Dr. Rita Heuser. Im Science Talk lüftet sie ein paar Geheimnisse.

In Deutschland gibt es etwa 850.000 Familiennamen. Die Akademie der Wissenschaften der Literatur in Mainz arbeitet an einem digitalen Wörterbuch der Familiennamen Deutschland (DFD). Im Rahmen dieses Projekts dokumentiert Frau Dr. Heuser, welche sprachlichen Muster von Familiennamen es gibt, wie sie tradiert wurden und was viele Namen über Herkunft und soziale Schicht ihrer Träger aussagen.

Das Digitale Wörterbuch der Familiennamen Deutschland finden Sie hier.

"Namen spiegeln die mittelalterliche Welt wider. Wir können verschiedene Berufe sehen, die es heute vielleicht schon nicht mehr gibt."

Dr. Rita Heuser zu Gast im SWR Science Talk. SWR

Jochen Steiner spricht im SWR Science Talk mit Dr. Rita Heuser. Sie ist Namenforscherin an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz.