Rassismus im Profisport

Von Ronny Blaschke

Das Thema Rassismus wird im Spitzensport oft auf extreme Fangruppen oder Aussagen einzelner Funktionäre reduziert. Dabei ist Rassismus Alltag für viele Athletinnen und Athleten. Die Teams internationaler Topligen im Eishockey, im Fuß- oder Handball sind in der Regel multikulturell. Trainerstab und Führungsetage aber meist von weißen Männern besetzt. Mittlerweile kritisieren Sportprofis öffentlich rassistische Strukturen und Diskriminierung in ihren Verbänden und Vereinen. Was wollen und was können die abseits vom schönen Marketing für Toleranz und gegen Rassismus tun?