Oppenheimer - bitte gucken Sie jetzt nicht auf den Atompilz!

Diese Woche mit Sina Kürtz – und zu Gast: Simon Gosejohann!



Ihre Themen sind:

- Simon beschäftigt sich viel mit einem wichtigen Thema in seinem Leben: Vatersein! Unter anderem in seinem neuen Podcast „How to Dad“: https://how-to-dad.podigee.io/4-david-10-sind-nerds-die-cooleren-vater (01:50)

- Ältere Einbrecher sind erfolgreicher als jüngere. Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt also! Getestet wurde das mit virtual reality - Sina und Simon sichern sich die Rechte am Game und am Film! (06:22)

- Lamas lernen von Menschen noch besser als von anderen Lamas. Müssen wir jetzt aufpassen, was wir denen vormachen? (21:09)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Der Podcast von Simon Gosejohann „How to Dad“: https://how-to-dad.podigee.io/

Llamas use social information from conspecifics and humans to solve a spatial detour task: https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-023-01808-8

A comparison of younger and older burglars undertaking virtual burglaries: the development of skill and automaticity: https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-023-09573-x



