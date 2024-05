Wir haben für euch: Das statistisch gesehen ultimative Schimpfwort!

Dieses Mal mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- In Pompeji wurde die bisher älteste Darstellung einer Pizza gefunden. Mit einer Ananas!!! Ist die italienische Empörung über die Pizza Hawaii etwa ein Bluff … ? (00:14)

- Eine Studie hats nun endlich untersucht: Welchen Zusammenhang gibt’s zwischen großen Spotwagen und der Penisgröße? (08:31)

- Hörerfrage zum Thema mit Flüssigkeit an heißen Tagen. (13:45)

Hier geht’s zur vorletzten Folge: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/welches-getraenk-hilft-bei-hitze-am-besten-spoiler-nicht-wasser/swr2/94542760/

- Wie lange bleibt der Champagner in der Flasche bubbly? Eine Studie hats untersucht und herausgefunden: Je größer die Flasch, desto länger! (16:42)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Pompeii fresco find possibly depicts 2,000-year-old form of pizza: https://www.theguardian.com/world/2023/jun/27/pompeii-fresco-find-possibly-depicts-2000-year-old-form-of-pizza

Small Penises and Fast Cars: Evidence for a Psychological Link: https://psyarxiv.com/uy7ph/

Breaking Harmony Square: https://harmonysquare.game/en

Losses of Yeast-Fermented Carbon Dioxide during Prolonged Champagne Aging: Yes, the Bottle Size Does Matter!: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.3c01812

How Many Bubbles in Your Glass of Bubbly?: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp500295e



Redaktion: Chris Eckardt

Idee: Christoph König