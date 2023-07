Mit dieser Frisur behältst du bei Hitze einen kühlen Kopf

Diese Woche mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Julia hat Hörerpost zur Folge mit dem Killerkaninchen bekommen. Da geht noch mehr. (01:23)

- Es ist heiß, wir sollen viel trinken. Aber welches Getränk bringt dem Körper am meisten Flüssigkeit? Spoiler: Es ist nicht Wasser! (06:08)

- Dieser Saurier wurde von seinen Feinden geköpft. Er bot aber auch wirklich eine gute Gelegenheit dazu. (14:53)

- Wenn man Erdnüsse ins Bier wirft, tanzen sie angeblich. WTF? Aeneas checkt das. (21:24)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Die Fakt ab-Folge mit dem Killerkaninchen: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/diese-stadt-ist-bei-einer-zombieapokalypse-am-sichersten/swr2/94509908/

Gar nicht süß: Killer-Hasen in Mittelalterlichen Handschriften: https://curiositas-mittelalter.blogspot.com/2018/03/killer-hasen-in-mittelalterlichen-handschriften.html?m=1

A randomized trial to assess the potential of different beverages to affect hydration status: development of a beverage hydration index: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26702122/

Decapitation in the long-necked Triassic marine reptile Tanystropheus: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00475-X

The physics of dancing peanuts in beer: https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.230376



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König