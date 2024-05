Den Flüssig-Terminator aus Terminator 2 gibt es wirklich!

Dieses Mal sind Sina Kürtz und Aeneas Rooch für euch am Start.



Ihre Themen sind:

- Tapetenwechsel für Superreiche: per Privatflug zur ISS! (00:48)

- Neue Theorie zu einer alten Frage: Warum hatte der T-Rex so kurze Arme? (09:33)

- Geruchsforschung: gibt es DEN universellen Wohlgeruch für alle Menschen? (15:34)

- Warum demnächst Schleim-Roboter durch deinen Körper kriechen könnten – und wofür das gut ist! (22:47)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

https://www.axiomspace.com/

https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2022/04/warum-hatte-der-trex-so-kurze-arme

https://app.pan.pl/article/item/app009212021.html

https://www.iflscience.com/brain/scientists-just-identified-the-most-universally-pleasing-smell/

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)00332-3

https://www.newscientist.com/article/2314395-robot-made-of-magnetic-slime-could-grab-objects-inside-your-body/

https://www.youtube.com/watch?v=gUfsFVPVa08



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Sophie König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König