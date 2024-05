Vergesst Malle! Urlaub auf der ISS

Dieses Mal mit Aeneas Rooch und unserer Gästin, der selbsternannten Zero Waste Nerd und Host des Cosmo Nachhaltigkeitspodcasts Shia Su.



Ihre Themen sind:

- Kompostieren mit Kot? Am 22.3. war der Weltwassertag – wir klären, wie man Wasser auf dem Klo sparen – und mit Kot kompostieren kann (00:35)

- Aeneas feierte am 14.03. den „Pi-Day“ zu Ehren der berühmten Kreiszahl. Doch die Community der Mathe-Nerds sind uneins! Ein Hörer schlägt vor, lieber den „Tau-Day“ zu feiern, wenn’s um Kreise geht! (10:00)

Zur musikalischen Begleitung hierzu Mathematik-Musik: https://open.spotify.com/album/0MjBok4nsyx8UcNiCbp5qK

- Nachhaltige Kondome, Toys aus Holz oder home-made Gleitgel – Shia erzählt uns einiges über Nachhaltigkeit beim Sex (14:00)

- Die nächsten Olympischen Spiele finden 2024 in Paris statt. Damit die AthletInnen alle immer Rechtzeitig zu ihren Wettkämpfen kommen, testet die Stadt jetzt eine Mischung aus Drohne und Helikopter: Der „Volocopter“ kommt aus Bruchsal und könnte die das Flugtaxi der Zukunft sein (21:49)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

https://wastelandrebel.de/

https://www.instagram.com/_wastelandrebel_/

https://www.ardaudiothek.de/sendung/cosmo-wasteland-rebels-besser-nachhaltig/94990328/



Shia Su ist Host des Cosmo Nachhaltigkeitspodcasts Wasteland Rebels und hat bei der WDR Servicezeit eine Reportagereihe. Sie labert nicht nur, sie macht auch. Naja, mal besser, mal schlechter – hey, wir haben alle mal gute und schlechte Tage, oder? Sie lebt zero waste, vegan, autofrei, hat für die Nachhaltigkeit mal ein Jahr lang ihre Haare nur mit Wasser und nix anderem gewaschen, ein Jahr lang keinen Tropfen Kaffee getrunken und schläft seit einem Dreivierteljahr aufm Boden – weil, Bett braucht man ja so als Minimalistin auch nicht unbedingt. Und das ist nicht mal alles: Sie benutzt seit sieben Jahren schon Zuhause kein Klopapier! Wow.



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Sophie König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König