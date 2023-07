Mikrochip-Krise – USA, China und Taiwan im Wettkampf

per Mail teilen

Von Eva Lamby-Schmitt und Nils Dampz

Künstliche Intelligenz, Computerspiele oder selbstfahrende Autos - Hochleistungs-Elektronik ist auf Highend-Mikrochips angewiesen. Die fingernagelkleinen Schaltkreise mit Milliarden Transistoren werden in den USA entwickelt, in Taiwan gebaut und die Volksrepublik China will sie nutzen. Doch die USA haben Exportverbote verhängt, China reagiert mit Ausfuhrbeschränkungen für wichtige Elektronik-Rohstoffe. Und Taiwan fürchtet die Abwanderung seiner wichtigsten Hightech-Industrie.