Midterms in den USA – Der Kampf um Latino-Wählerstimmen

Von Claudia Sarre

Am 8. November wählen die US-Amerikaner einen neuen Kongress und Teile des Senats. Die Midterms sind wichtige Halbzeitwahlen für US-Präsident Joe Biden. Wählerinnen und Wähler mit lateinamerikanischen und spanischen Wurzeln werden besonders umworben. Hispanics sind in den USA schon lange keine Randgruppe mehr. In Bundesstaaten wie New Mexico machen sie mit den Latinos fast die Hälfte der Bevölkerung aus. Auch 40 Prozent der Texaner stammen aus Ländern wie Mexiko oder El Salvador. Ursprünglich klar demokratisch, finden immer mehr lateinamerikanische Immigranten heute die Republikaner attraktiv.