Schon Kinder können Demokratie, wenn sie in der Kita abstimmen, was sie spielen wollen. Ob in Schülerparlamente oder bei der Wahl ab 16 lernen alle möglichst früh ihre Rechte und Pflichten und ihren Selbstwert in der Gesellschaft kennen: teilhaben, mitgestalten und Eigenverantwortung übernehmen von Anfang an. Politische Teilhabe ist ein Kinderrecht. Von Silvia Plahl. (SWR 2022) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/demokratie-lernen | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Twitter: @swr2wissen mehr...