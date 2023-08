Mammutaufgabe Artenschutz

per Mail teilen

Klimawandel, Umweltverschmutzung und extensive Landwirtschaft zerstören unsere Ökosysteme. Nicht ohne Folgen: Die Zahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten nimmt rapide zu – sogar von einem Massenaussterben ist die Rede. Der Weltbiodiversitätsrat fordert Staaten zu mehr Artenschutz auf. Doch der beginnt im Kleinen: Wer Garten oder Balkon insektenfreundlich gestaltet, trägt bereits zur Biodiversität bei.

Jede 8. Tier- und Pflanzenart bedroht: Steht ein Massenaussterben bevor?

Verkehrslärm statt Vogelgezwitscher, Monokulturen statt Wildblumenwiesen – immer deutlicher zeichnet sich ab: unsere Ökosysteme sind in Gefahr. Auch der Weltbiodiversitätsrat schlägt Alarm: Ungefähr acht Millionen Tier- und Pflanzenarten gibt es auf der Welt. Davon sind etwa eine Million vom Aussterben bedroht, darunter eine halbe Million Insektenarten.

Das ist eine höchst beunruhigende Entwicklung. So betont es die Biologin Katrin Böhning-Gaese. Die Leiterin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt am Main beschreibt das weltweite Ökosystem wie ein Netz. Und das wird zunehmend löchrig:

"Wenn wir Arten verlieren, nehmen wir Maschen aus dem Netz raus. Das kann oft keine Rolle spielen; da kann es andere Arten geben, die das tragen. Aber es kann dann einfach der Punkt kommen, wo das Netz uns nicht mehr trägt. Wir wissen als Biodiversitätsforscher*innen nicht genau, wie viele Arten, wie viel Vielfalt wir für was brauchen. Wir wissen nur, dass eine hohe Artenvielfalt uns stabilere Ökosysteme gibt."

Die Bäume müssen weichen: Geht es um menschliche Interessen, zieht die Natur meist den Kürzeren. So wie am Wurmberg im Oberharz. Um eine neue Skianlage zu errichten, werden mehrere Hektar Fichtenwald abgeholzt – eine Katastrophe für unzählige Tier- und Pflanzenarten. picture-alliance / Reportdienste Siegfried Richter

Inzwischen sind sich die Forscherteams weltweit einig: Das gegenwärtige Artensterben ist deutlich stärker als das Hintergrundaussterben, das immer wieder und ständig stattfindet. Katrin Böhning-Gaese spricht sogar von einem neuen Massenaussterben:

"Beim letzten Massenaussterben sind die Dinosaurier ausgestorben. Das heißt, wir sind am Beginn eines schon wirklich fundamentalen Problems."

Umweltverschmutzung, Landwirtschaft, invasive Arten – sensible Ökosysteme in Gefahr

Wie auch beim Klimawandel ist inzwischen klar: Die Hauptschuld für das Artensterben trägt der Mensch. Der Weltbiodiversitätsrat nennt in einem Bericht von 2019 mehrere Ursachen:

Klimawandel

Umweltverschmutzung

industrielle Landwirtschaft

Abholzen von Wäldern

Überfischung der Meere

Ausbreitung invasiver Arten

Dabei sind wir von einer gesunden Umwelt abhängig: Saubere Luft, frisches Wasser und Erde, in der Pflanzen gedeihen können. Eine intakte Natur reduziert die Auswirkungen von Naturkatastrophen und schützt vor Pandemien.

Landwirtschaft und Artenschutz vereinen – Mehrkosten, die sich auszahlen

Höchste Zeit, gegen die Zerstörung der Biodiversität vorzugehen. Wie aber lässt sich so eine Mammutaufgabe lösen? Mit einzelnen Biotopen und Naturschutzgebieten ist es leider nicht getan, so das Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Zwar tragen Schutzflächen zur Artenvielfalt bei, für die großen Themen der Biodiversität müssen wir aber deutlich mehr tun.

Ein bunter Streifen zwischen Acker und Asphalt: Wildblumenwiesen bieten Nahrung für viele Insektenarten. Auf diese Weise lassen sich Landwirtschaft und Umweltschutz vereinen – das kostet allerdings Zeit und Geld. picture-alliance / Reportdienste Markus Scholz

Kunstdünger, Pestizide, Monokulturen – intensive Agrarwirtschaft gefährdet Ökosysteme in besonderem Maße. Aber Landwirte zu Gegnern erklären, das helfe niemandem, sagt Josef Settele, Leiter der Abteilung Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Schließlich setzen sich bereits viele Landwirte für Artenschutz ein, sähen Blühmischungen und lassen Wildflächen stehen. Das ist zeit-, vor allem aber sehr kostenintensiv. Josef Settele fordert darum mehr staatliche finanzielle Unterstützung.

Außerdem brauche es ein Umdenken: Nicht die nachhaltigen Produkte sollten teuer sein, sondern die konventionell erzeugten Produkte – Nachhaltigkeit dürfe kein Luxusprodukt sein.

Internationaler Biodiversitätsrat steckt ehrgeizige Ziele

Auch auf globaler Ebene herrscht hoher Handlungsbedarf: Der letzte wissenschaftliche Bericht des Biodiversitätsrats zum Artensterben lässt nichts Gutes verheißen. Deshalb soll 2022 ein neues internationales Abkommen für die Biodiversität kommen. Darin werden die nicht erreichten "Aichi-Ziele" von 2010 durch neue und vor allem strengere Pläne ersetzt.

Demnach sollen 30 Prozent der Land- und Meeresfläche unter wirksamen Schutz gestellt werden. Und dann wird Artenschutz schnell zum Dilemma: Denn ein derartiger Beschluss hätte drastische Folgen für die Ernährungssicherheit auf der Welt, vor allem in Regionen des globalen Südens wie Südasien oder Subsahara-Afrika.

Wildblumenwiese, Vogelhäuschen, Insektenhotel: Naturschutz beginnt im Kleinen

Das klingt nach düsteren und entmutigenden Aussichten.

Alte Ziegel, Holz, etwas Stroh: Ein Insektenhotel ist schnell gebaut und trägt zur Biodiversität bei. Es bietet gefährdeten Insektenarten Schutz und eine Nistmöglichkeit. picture-alliance / Reportdienste Patrick Pleul

Doch laut Josef Settele können wir alle zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen: Wer einen Garten hat, kann eine Insekten-Blühwiese anlegen. Wer einen Balkon hat, kann ein Vogelfutterhaus aufstellen oder insektenfreundliche Pflanzen ziehen.

So tun wir nicht nur der Natur etwas Gutes – die bunte Blütenpracht und fröhliches Vogelgezwitscher bereitet auch uns Menschen eine unmittelbare Freude.

Manuskript zur Sendung