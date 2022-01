Höfische Liebe im Mittelalter und die Erfindung der Romantik

"Ein Blatt stecke sie in jedes ihrer Nasenlöcher, ein Blatt lege sie unter ihre Zunge und in jeder Hand halte sie ein Blatt und unter jeden Fuß lege sie ein Blatt und sie schaue auch mit ihren Augen das Betonienkraut kräftig an. Und dies tue sie so lange, bis diese Blätter in ihrem Körper warm werden … Auf diese Weise wird sie durch Gottes Kraft von der Tollheit jener Liebe erlöst."