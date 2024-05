Was treibt Menschen dazu an, so zu handeln wie sie handeln? Was hat das mit der jeweiligen Gesellschaft und ihrer Zeit zu tun? Welche Strukturen und welche Gefühle spielen dabei eine Rolle?

Johanna Juni Chris Weiß

Am liebsten beschäftigt sich Johanna Juni mit sozialen Beziehungen und damit, wie Dinge aus der Geschichte uns heute beeinflussen und warum sie das tun. Lebensgeschichten mit Knick, Krise und Katharsis findet sie dabei besonders spannend. In der Jetztzeit geht sie vor allem der Frage nach, wohin sich Millenials in punkto Liebe, Job und Lebensart entwickeln.

Johanna Juni hat Geschichte, Soziologie und Politik in Berlin studiert. Sie arbeitet als freie Journalistin im Bereich Print und Podcasts sowie als Lehrbeauftragte für Kreatives Schreiben. 2020 rief sie gemeinsam mit der Main-Post einen lokalen Podcast ins Leben, den sie auch moderierte.