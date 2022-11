Diese Rolle spielt die "Zukunft" für Gesellschaft und Kultur (1/2)

Von Sabine Appel

Egal, ob wir über den Ukraine-Krieg, die Klimakrise, die Inflation, die soziale Gerechtigkeit nachdenken - immer haben wir dabei auch die Zukunft im Blick, in der wir die Krisen und Probleme bewältigt haben, in der wir das Neue schon in Angriff genommen haben. Doch wann taucht die Zukunft als Kategorie und Konzept in der Kultur- und Ideengeschichte überhaupt auf? Ein Vortrag in zwei Teilen von Dr. Sabine Appel, freie Buchautorin im Genre: historische Biografien mit einem Schwerpunkt auf europäischer Ideengeschichte.

(Teil 2, Montag, 26. Dezember 2022, 8.30 Uhr)