Die Toten Hosen – Von Punk zu Pop

Von Bernd Lechler

In den frühen Achtzigern sangen sie von Fußball und Saufen, in den Neunzigern schien ihr Sänger Campino in jeder zweiten Talkshow zu sitzen. Ihren größten Hit "Tage wie diese" landeten sie aber erst viel später, und wenn sie jetzt auf Jubiläumstour gehen, füllen sie ganze Stadien: Die Toten Hosen sind ein Phänomen in der deutschen Popgeschichte. Manche werfen ihnen vor, den Punk zugunsten des Mainstreams verraten zu haben. Andere finden die ewigen Konkurrenten von den "Ärzten" politischer. Trotzdem bewegen Botschaften "der Hosen" die Menschen.