per Mail teilen

Von Gábor Paál und Miriam Mörtl

26. April 1986: In einem vermeintlich fernen sowjetischen Kernkraftwerk explodiert der Kernreaktor. Moskau informiert erst nach drei Tagen die Öffentlichkeit. Da ist Europa bereits in Alarm: Die Wolken am Himmel sind plötzlich mit "Gefahr" verbunden. Die Behörden warnen: bei Regen nicht hinaus gehen! Kinder von Sandkästen fernhalten! Kernkraftgegner gehen auf die Straße. Wie hat der Rundfunk über das Unglück von Tschernobyl berichtet? Wie hat die Politik reagiert? (SWR 2011)