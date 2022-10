Die Forschung hat in den letzten Jahren immer mehr über das faszinierende Sozialverhalten bestimmter Ameisenarten herausgefunden. So gibt es eine Spezies im Nordosten Amerikas, die andere Nester überfällt, Larven und Puppen entführt. Diese werden dann im eigenen Nest zu Sklaven herangezüchtet. Über die wunderbare und manchmal auch brutale Welt der Ameisen spricht Benedikt Lawen mit der Ameisenforscherin Susanne Foitzik. | Susanne Foitzik ist Evolutionsbiologin am Institut für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie der Johannes Gutenberg Universität Mainz. | Mehr zur Sendung: http://swr.li/ameisen-intelligent | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Twitter: @swr2wissen mehr...