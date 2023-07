Der Mythos Harley Davidson und die Zukunft des Motorrads

Von Sebastian Hesse

Nicht nur im Pferdesattel, auch im Motorradsattel ist der Westen erobert worden. 1903 gründeten die Brüder Davidson und ihr Freund William Harley ihre Firma in Milwaukee, Wiskonsin. Ihr erstes Modell glich eher einem Fahrrad mit Stützmotor. Das Unternehmen hat die US-Armee mit Motorrädern versorgt und Rennmaschinen konstruiert. 'Easy Rider' und 'Born to be Wild' machen die Harley Davidson schließlich zum Mythos. Doch wie klingt die Harley der Zukunft? Was wird aus dem Kult, wenn Elektro-Antriebe die Stahlpferde flüsterleise machen?