Corona-Modellierer – So hilft die Mathematik bei der Pandemiebekämpfung

Gespräch mit Dirk Brockmann

Wie wird sich in den nächsten Wochen die Pandemie in Deutschland ausbreiten, wo werden die Infektionsherde liegen, wie wirkt sich die bisherige Impfquote auf den Verlauf aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Dirk Brockmann, Physiker und Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Universität Berlin. Am Robert-Koch-Institut leitet er eine Arbeitsgruppe, die mathematische Modelle und Computersimulationen über die Ausbreitung und Dynamik von Infektionskrankheiten entwickelt. Ralf Caspary im Gespräch mit Professor Dirk Brockmann.