Wo ist das gute Europa?

Eine Identitätssuche



Von Rüdiger Görner

In Europa grassiert erneut das Ressentiment und Nationalismen feiern bedenkliche Urstände. Was ist unter diesen Bedingungen "Europa"? Für die einen bedeutet es in Gestalt der europäischen Union eine politisch definierbare Größe mit beschränkter, kollektiver Handlungsfreiheit; andere sehen in ihr einen zentralistisch operierenden, bürokratisierenden Staat der Staaten. Wiederum andere sehen in Europa eine geschlossene Wohlstandszone, die um Abschottung und Besitzstandssicherung bemüht ist. Was also ist das gute Europa?