BR24 und SWR starten „KI-Podcast“

Künstliche Intelligenz wird in allen Lebensbereichen immer präsenter. Was, wenn die KI Jobs ersetzt, Fake-Videos erzeugt oder in autonomen Waffen eingesetzt wird? Der neue KI-Podcast von BR24 und SWR beantwortet ab heute wöchentlich die brennenden Fragen rund um Künstliche Intelligenz.

Stefan Troendle im Gespräch mit Fritz Espenlaub, BR24-Reporter und Podcast-Host