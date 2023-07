Künstliche Intelligenz verändert die Welt. Wie mit einer Technologie umgehen, die Dinge vollbringt, mit denen nicht einmal ihre Erfinder gerechnet haben? Der KI-Podcast der ARD gibt Antworten.

Was, wenn die KI Jobs ersetzt, perfekte Fake-Videos erzeugt oder in autonomen Waffen eingesetzt wird? Was bedeutet die Turbo-Transformation für unser Zusammenleben, wie stärken wir uns für diese Herausforderungen? Die rasante Entwicklung, die die KI-Technologie in den vergangenen Monaten durchgemacht hat, wirft Fragen auf.

KI ist das Thema der Stunde. Und wir gehen mit unserem Podcast mitten rein in die Möglichkeiten, Herausforderungen, aber auch Ängste, die Künstliche Intelligenz mit sich bringt. Zum Hören des "KI-Podcasts" von SWR und BR, müssen Sie weder ChatGPT beherrschen noch einen sprechenden Kühlschrank zu Hause haben. Wir erzählen Ihnen ganz simpel alles, was Sie zu dem Thema wissen sollten.

Die KI-Teams von BR24 und SWR verschaffen in einem neuen wöchentlichen Podcast Orientierung: Über die technologischen Entwicklungen, über mögliche Folgen für Wirtschaft Bildung, Gesellschaft und unsere Sicherheit — und über viele praktische KI-Anwendungen im Alltag.

Präsentiert wird "Der KI-Podcast" von Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub – drei Hosts, die viel Erfahrung im Tech-Journalismus mitbringen. Zusammen mit den Kollegen von BR betreuen betreuen Mark Kleber und David Beck vom KI-Themennetzwerk im SWR den Podcast.