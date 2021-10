SWR Oliver Reuther

An der Bergstraße bin ich aufgewachsen, in Schriesheim bei Heidelberg.

Nach dem Studium in Heidelberg und Freiburg habe ich beim SWR ein journalistisches Volontariat gemacht. In der Nachrichten- und Aktuell-Redaktion in Baden-Baden sortiere ich jetzt die tägliche Flut der Informationen. Suche die wichtigen Nachrichten, um sie eingeordnet und verständlich an die Hörer weiterzugeben.

Privat sind mir wichtig: Familie, Freunde, Bücher, Schokolade und das Meer.