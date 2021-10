Laura Koppenhöfer

Der Berufswunsch Journalistin ist bei mir tatsächlich so früh aufgekommen, dass ich schon im Schul-Pflichtpraktikum auf die Schreibmaschinen einer Lokalzeitung einhaute.

Nach dem Abi ging’s steil bergauf: Aus der Schreibmaschine wurde das Mikro, aus Vogelzüchter-News wurden Themen für den „15-jährigen Hip-Hopper aus Stuttgart“, der damals bei SWR DASDING als Muster-Hörer herhalten musste.

Seitdem ist das Radio in meinem Leben und da soll es auch bleiben. Als Studentin der Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Frankfurt am Main habe ich in manchen Semestern mehr Zeit beim HR als im Hörsaal verbracht und trotz vieler Ausflüge und Seitensprünge (sei es thematisch oder geographisch) fand ich jedes Mal den Weg zurück.

Das SWR-Volontariat hat mich vor einigen Jahren aus Hessen wieder zurück nach Baden-Württemberg geholt und schließlich ins Programm von SWR2.