Der Missionar Johann Rösch und seine Frau in der Wohnung in Neuendettelsau. Fast sein gesamtes Berufsleben hat das Paar in Dörfern in Tanzania verbracht. Für junge Missionare ist die Auslandsmission meist nur eine Phase im Berufsleben, für die Röschs war es eine Lebensaufgabe.

SWR SWR - Merle Hilbk